資安業者Fortinet今天發布2022全球資安威脅預測報告，因全球遠距工作人數大規模增加，2022年攻擊面將大幅擴張，包含加密錢包、太空衛星互聯網等都成為網路犯罪者發動攻擊的首要目標。

Fortinet台灣區總經理吳章銘表示，隨著駭客不斷開拓攻擊版圖以尋找新的獲利機會，身處全球供應鏈核心的台灣正面臨不斷演變的威脅形態，且嚴重性更甚以往。

吳章銘說，針對各大產業以及關鍵基礎設施發動攻擊的目標式勒索病毒將成主流，讓受害者只能被迫支付鉅額贖金以保護重要數據，建議企業做好最謹慎的準備，以預防任何潛在攻擊。

Fortinet報告顯示，當全球繼續採用隨地辦公、遠端學習或新雲端服務模式，駭客將轉移大量資源，以瞄準和利用不斷擴展的網路邊緣和環境，讓無線網路的資安威脅越演越烈。

報告指出，衛星寬頻的推出讓邊緣裝置推向太空，因此依賴衛星連接的公司、遠端OT（營運技術）環境將成為新興攻擊目標。

Fortinet也預測，隨著愈來愈多企業或個人使用數位錢包及加密貨幣進行線上交易，攻擊數量及竊取金額將持續成長，綁定於加密錢包及個人帳戶的機密資料更容易成為網路犯罪者的攻擊目標。

此外，由於電子競技和線上遊戲的高成長率及高達數十億美元的產業潛在獲益，Fortinet預測針對電子競技的金融交易竊盜及混合勒索軟體攻擊也將增加。（編輯：蘇志宗）1110113