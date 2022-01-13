為了穩住國內躁動物價，經濟部長王美花今日（13）傍晚邀請鬍鬚張、美芝城、拉亞、小林眼鏡等16家業者與公協會做實體與上座談，以瞭解年前業者經營情形，希望業者年前能穩住物價。現場共有鬍鬚張等3家給出承諾全年都不漲價，其他出席業者、以及擁有500個品牌的連鎖加盟協會則只答應年前不會漲價，讓民眾過好年。

今天參加的連鎖業者、公協會16家，包括鬍鬚張、美芝城、拉亞、百八漁場等12家，另有小林眼鏡、曼都等4家業者以線上與會。除鬍鬚張、寬心園、墨魚廚房3家給出全年不漲保證，其他業者答應不調漲承諾只有年前。

擁有129家會員、近500個品牌的台灣連鎖加盟促進協會表示，願意配合政府穩定物價政策，年前不會漲價。

王美花說明，能理解餐飲業受疫情影響甚大，該部會持續聆聽瞭解產業需求，適時提供協助。例如去年疫情重創內需產業，像是餐飲業，有主動爭取推動基本工資補貼。