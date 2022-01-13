全球晶圓代工龍頭台積電周四(13日)舉行法說，營收、每股盈餘皆創下新高紀錄，毛利率也達到財測高標上緣，資本支出更是來到400億到440億美元，年複合營收成長率，營收年複合成長率更從10～15%，提高至15～20%，顯見台積電相當看好公司在半導體前景下仍有強勁表現。台積電表示，資本支出將有7~8成用在2/3/5/7奈米先進製程，10%用在先進封裝及光罩技術，剩餘用以特殊製程，其中3奈米首波產能預計由蘋果、英特爾搶下。

台積電2021年第4季營收4381.9億元，季增5.7%、年增21.2%，創歷史新高，毛利率持續攀升、達52.7%，達到財測高標上緣，稅後純益季增6.4%、年增16.4%，每股盈餘6.41元。2021年合併營收達1兆5874.15億元、年增18.5％，稅後純益5965.4億元、年增15.2％，每股盈餘23.01元，皆優於市場預期。

台積電總裁魏哲家表示，受惠於手機、高效能運算(HPC)、物聯網以及車用等需求強勁，看好今年全球晶圓代工產值可望成長20%，預期台積電今年美元營收可望成長25%至29%，包括市占率提升、漲價效益及出貨量增加，將是台積電今年營運成長動能。3奈米製程進展符合定進度，預計今年下半年量產，主要將應用在HPC與智慧型手機領域，目前已有許多客戶參與，有信心成為台積電大規模且被長期需求的製程技術。

美國半導體巨頭英特爾Pat Gelsinger去年12月中訪台，據傳就是要確定3奈米製程訂單，並修補先前發言批評台積電壞話、台灣不安全等言論，所造成的問題。過去台積電最新的先進製程大多由蘋果搶下首波產能，但隨著英特爾在晶圓代工業務布局，英特爾要求台積電為其專設一條生產線，被要求提前支付大筆訂金，避免英特爾在自家產能建立後抽單，導致台積電產能過剩的情況發生。

據Digitimes報導，台積電竹科寶山將建置的研發中心改成3奈米生產基地，更專注在服務英特爾，等於是讓英特爾與蘋果的生產線分開。半導體業者透露，台積電與英特爾合作規模遠超乎預期，甚至會成為長期關係。供應鏈消息透露，台積電3奈米製成本來可以在2022年上半年量產，但因為英特爾、蘋果的產品藍圖規劃，加上5/7奈米製程產能配置，以及製程節點微縮研發面臨極大壓力，導致量產時程延至今年下半年。

從台積電3奈米進程藍圖來看，寶山研發中心本預計2021年底完工，打算招募8000名研發人員，但在英特爾大單來臨後，該地也成為第二個3奈米重要生產據點。台積電接單動能強勁，能見度已經看到2024年，包括博通、聯發科、AMD、NVIDIA以及高通都是重要客戶，其中，英特爾與蘋果將搶下首波產能，英特爾更是將砸下超級大單，英特爾甚至下單至2025年的台積電2奈米GAA訂單。

台積電目前也正在拉抬3奈米良率，對比競爭對手三星3奈米GAA技術仍在練兵階段，台積電預計在2025年之前仍無扭轉戰局的對手。