綜藝天王吳宗憲小兒子「鹿希派」吳睿軒去(2021)年底在夜店路邊吸食大麻菸遭逮，「出包」事件爆發後，仍照開發片記者會，席間也向大眾道歉並承諾會擔起該負的責任。網友們不免好奇鹿希派交往6年的名模女友「水兒」的看法，對此，水兒大方在IG開設問答與粉絲互動，同時也高EQ解答了外界對她感情狀態的疑問，坦承「仍有很多事還在磨合」，並強調「之後會好好盯著他的！」令網友們看了都莞爾一笑。

水兒近日在IG限時動態開放粉絲提問，其中一名網友略顯失禮地直問她：「有跟男朋友分手了嗎」，她先是很有禮貌地謝謝大家關心，接著坦言「吵架次數沒有減少」，雖然已經交往6年多，「仍有很多事還在磨合，但尚未走上分手那條路」，同時幽默自嘲：「啊要是哪天分了再跟大家說哈哈哈。」提及男友染毒事件，她則跟大家保證：「之後會好好盯著他的。」讓粉絲看完都笑了。

至於被問到是否能接受「遠距離戀愛」時，水兒坦言她和鹿希派就曾經歷3年的遠距離戀愛，分隔台灣、美國兩地，她透露一開始超級不安，很難管得到男友，只能靠「LINE」和「信任」維繫感情，「所以要是電話沒接、訊息沒回就會氣到爆炸！」但也說到遠距離的優點，就是「超省錢」，自己也在那段期間存下了第一桶金，她說：「不管怎麼樣都要好好過自己的人生，男友不是你的全部也不該佔用太多精力和時間，多花點心思在自己身上才是正解。」

水兒是知名平面模特兒，憑藉亮眼外型與零贅肉身材累積了6萬粉絲，不僅空靈氣質出眾，還神似女星「舒淇」、日本名模「水原希子」與韓星「金高銀」的綜合版，高挑身材讓她高中畢業就踏進模特兒圈，平常也是許多彩妝品牌愛用的模特兒，更曾為LV等品牌走秀，個性開朗大方，和鹿希派已經交往6年多了，感情十分穩定。