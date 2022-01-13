受惠於12月營收回溫、毛利率維持在36％的相對高檔，晶技（3042）宣布12月自結稅前獲利為2.58億元，比11月大增14％，並比2020年同期成長51.5％，全年稅前獲利達36.96億元、創立歷史新高，年增119.4％，稅前EPS為11.93元。法人評估，以晶技稅率約在16～17％來說，全年稅後有機會挑戰賺一個股本。

晶技12月自結獲利受惠於營收放大、毛利率維持在36％的相對高水準，以及匯兌收益、投資收益挹注下，月增11％、來到2.58億元，累積第四季稅前獲利為7.91億元、季減27％，獲利減幅明顯高於營收，然而在前三季獲利衝高帶動下，全年稅前獲利仍高達36.96億元，稅前EPS則有11.93元。

晶技董事長林萬興預期在5G手機與車用需求上升、WiFi-6、網通與筆電需求不墜下，即使2021年基期已高，2022年營收仍可望年增雙位數百分比，他樂觀預期石英元件的好景氣將延續至2023年之後，為了迎接成長，晶技除了擴增台灣平鎮廠產能、與半導體設備廠共同研究石英元件半導體製程與設備之外，也擴增寧波廠、重慶廠產能，預計於2022年第二季開出，並將車用石英元件整合至百分之百持有的轉投資公司寧波晶創科技，並為寧波晶創開拓專屬的產線，以做好萬全準備。