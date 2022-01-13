長程航班旅客須在機場採檢陰性，才放行入境，旅客在下機後進入候機室，等待疾管署人員核對名單，在唱名後先貼上檢疫視別貼紙，再依序採檢、等待結果。（陳麒全攝）

長程航班旅客須在機場採檢陰性，才放行入境，旅客在下機後進入候機室，等待疾管署人員核對名單，在唱名後先貼上檢疫視別貼紙，再依序採檢、等待結果。（陳麒全攝）

桃園市新冠疫情擴散，桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝表示，目前也要預防疫情可能從社區回傳桃園機場，除了已在每天的會議中進行沙盤推演，他今天也前往桃園市政府與相關人員研商防範對策。

王必勝14日晚間前往視察桃機長程航班旅客入境採檢作業情況，他在接受媒體聯訪時表示，桃園的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情還是很緊張，銀行傳播鏈產生的確診的人數蠻多的，因此今天也前往桃園市政府，與桃園市長鄭文燦及相關人員開會研商對策，他認為，包括擴大採檢等作為都是必要的。

王必勝說，今天上午在桃機前進指揮所的會議中就特別提到這個情況，要預防新冠疫情有可能從社區再回傳到桃園機場，因為桃機大部分工作人員，居住在桃園市的社區中，雖然目前還沒有發生這樣的狀況，但前進指揮所已進行沙盤推演來預防，包括在工作人員上班時的態度、防範措施，還有感染控制方式等還是要再加強。

王必勝指出，根據桃機旅客預報資料顯示，14日共有9個長程航班，旅客數約737人，初步規劃是將現行旅客一線採檢的方式，再加派人力分成兩線同步進行，這樣可以加快採檢速度，不管是檢驗、採檢或是候送等相關流程，都會持續進行細節調整，但大致的架構沒有改變。

他說，希望在旅客採檢陰性放行的速度上，可以再加快一點，不要讓旅客感到不舒服，目前相關的作業已進步很多，在檢驗方面的整合也不錯，前進指揮所同時也加派許多人手，相信可以因應明、後天的返鄉高峰。