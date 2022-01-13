因疫情住防疫旅館心情很差，看到這早餐心情更差了！1名網友日前分享住在防疫旅館內的早餐，只見草莓三明治內的草莓果醬僅塗在吐司的一邊上，極「精簡」的用料讓他傻眼笑說「就算是原物料上漲也不要這麼誇張吧」；其他網友則留言說像是紅唇，也有不少網友分享類似經驗。

該網友在臉書「爆料公社」上發文抱怨，他日前入住桃園某間防疫旅館，某天旅館提供的早餐「草莓三明治」他好奇將三明治拆開，竟發現草莓果醬根本只塗在讓人看見的最外圍，其餘部分全都沒有塗到果醬，讓他看了相當傻眼，笑說「不是要抱怨旅館，是要抱怨提供早餐的早餐店，這個果醬真的是精簡到驚訝」。

網友日前分享住在防疫旅館內的早餐，只見草莓三明治內的草莓果醬僅塗在吐司的一邊上，極「精簡」的用料讓他傻眼。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友笑說「就算是原物料上漲也不要這麼誇張吧，消費者的錢也是錢啊」，其他網友則留言說「平常我吃抹醬吐司必需加價醬多，看到這個真的令人抓狂」、「真是抱歉，油漆未乾啦」、「我以為留唇印」、「草莓吐司是不是點到微糖的」、「感覺比監獄伙食還要差」、「真的是好員工，替老闆省錢，要是我還不把吐司塗爆」、「很多早餐店都這樣」。

貼文下方還有不少網友分享類似經驗，有人是跟原PO一樣吃到只塗在吐司外圍的果醬三明治，也有人是吃到火腿僅「1公分」寬並同樣放在最外圍的三明治，有人則是整塊吐司的果醬僅有些許。