教育部體育署自2016年開始推動「運動i台灣」計畫，藉此推廣全民運動、發展地方運動特色，今年1月24日辦理2021年特優縣市頒獎典禮暨2022年運動i臺灣2.0計畫中央輔導及地方訪視機制說明會，表揚去年度推展績效特優的縣市。

去年度執行運動i台灣的績優縣市有嘉義市、台北市、屏東縣、基隆市、嘉義縣、台東縣、新北市、台中市及彰化縣，將由9個縣市政府體育局(處)長或教育處長代表出席受獎。

體育署透過委員訪視、定期提報資料及期末簡報等數個評核項目，讓各縣市政府爭取優秀成績，以打造多樣且優質的運動環境，體育署希望以倡導及地方協力的模式，整合各縣市政府資源與地方人文及環境特色，鼓勵國人規律從事運動，提升全民運動風氣，共同守護國人的健康。

「運動i台灣」計畫已於2021年執行屆滿，為持續推展國民運動風氣，建立和諧共融社會，以提升國民幸福指數，經分析全民運動發展現況，並參酌國際推展趨勢，體育署全民運動組擬定「運動i台灣2.0」計畫，將於2022年到2027年執行，持續協助地方政府落實推動地方體育事務、發展地方特色運動外，並納入活絡基層體育組織、培育運動專業人力、營造友善運動環境服務，更因應社會環境發展，整合推動跨部會運動相關業務，期能逐步落實「運動健身、快樂人生」之目標。