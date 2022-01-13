高市議會議長曾麗燕前往新興分局慰問毛姓督察組長的妻子，盼外界替毛組長祈福、加油打氣。（高雄市議會提供／石秀華高雄傳真）

高雄市新興分局毛姓督察組長上個月在分局聯合勤教中，因身體不適昏倒在廁所，在醫院進行長達10多個小時的心臟血管清創手術後，目前仍在加護病房觀察；今（13）日下午又傳出分局在進行聯合勤教時，1名中正三路派出所的劉姓警員當場昏倒，送醫後，所幸無大礙，2起恐怖的巧合傳出後，讓基層同仁議論紛紛，有基層直指，勤務專案太多，真的太操了！

據了解，該名中正三路派出所的34歲劉姓警員今天下午參加分局聯合勤教時，突然身體不適，當場昏倒在地，嚇壞在場同仁，同仁緊急打119求救，劉姓警員緊急被送往醫院救治，所幸經院方救治後，劉員因當時過度換氣，喘不過氣昏倒，治療後已無大礙，已出院返家休養。

由於上個月新興分局毛姓督察組長也在聯合勤教中，因身體不適，上廁所時昏倒在地，同仁發現後，緊急送往醫院，進行10多個小時心臟血管清創手術後，目前仍在加護病房觀察。

新興分局長陳世煌在此波高階警官人事異動中，調陞至國道公路警察局主任秘書，今天下午在分局進行任內最後一次的聯合勤教，卻又發生警員當場昏倒事件，發生2起警官和警員在聯合勤教中昏倒的巧合事件，讓同仁私下議論紛紛。

三民一分局前天亦有警員駕巡邏車巡邏，因身體不適擦撞路邊4輛機車的意外事故，有基層警直指，恐怕是因勤務專案多，同仁累垮所致，長官應該檢討勤務規畫。