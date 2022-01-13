桃園市37處隨到隨打疫苗接種站13日邁入第二天施打莫德納疫苗，不若首日打BNT「冷清」，各站都大爆棚，許多長輩6點天還沒亮就來排隊，號碼牌開打前都秒殺。（蔡依珍攝）

桃園市37處隨到隨打疫苗接種站13日邁入第二天施打莫德納疫苗，不若首日打BNT「冷清」，各站都大爆棚，許多長輩6點天還沒亮就來排隊，號碼牌開打前都秒殺。（蔡依珍攝）

桃園市37處隨到隨打疫苗接種站13日邁入第二天施打莫德納疫苗，不若首日打BNT「冷清」，各站都大爆棚，許多長輩6點天還沒亮就來排隊，號碼牌開打前都秒殺。（蔡依珍攝）

桃園市37處隨到隨打疫苗接種站13日邁入第二天施打莫德納疫苗，不若首日打BNT「冷清」，各站都大爆棚，許多長輩6點天還沒亮就來排隊，號碼牌開打前都秒殺。（蔡依珍攝）

桃園市37處隨到隨打疫苗接種站13日邁入第二天施打莫德納疫苗，不若首日打BNT「冷清」，各站都大爆棚，許多長輩6點天還沒亮就來排隊，號碼牌開打前都秒殺。（崔美瑛提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市37處隨到隨打疫苗接種站13日邁入第二天施打莫德納疫苗，不若首日打BNT「冷清」，各站都大爆棚，許多長輩6點天還沒亮就來排隊，號碼牌開打前都秒殺。（崔美瑛提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市37處隨到隨打疫苗接種站13日邁入第二天施打莫德納疫苗，不若首日打BNT「冷清」，各站都大爆棚，許多長輩6點天還沒亮就來排隊，號碼牌開打前都秒殺。（崔美瑛提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市37處隨到隨打疫苗接種站13日邁入第二天施打莫德納疫苗，不若首日打BNT「冷清」，各站都大爆棚，許多長輩6點天還沒亮就來排隊，號碼牌開打前都秒殺。（崔美瑛提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市37處隨到隨打疫苗接種站13日邁入第二天施打莫德納疫苗，不若首日打BNT「冷清」，各站都大爆棚，許多長輩6點天還沒亮就來排隊，號碼牌開打前都秒殺。（崔美瑛提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市開設37處隨到隨打疫苗接種站，今邁入第二天施打莫德納疫苗，許多長輩6點天還沒亮就來排隊，各站都大爆棚，號碼牌張張秒殺，引爆市民怒火，痛批「隨到隨打成屁話」，一整天累積近4萬人接種，市長鄭文燦面對排隊亂象連忙致歉，強調周六還有莫德納專案，希望能滿足接種需求。

桃機群聚案延燒，引爆疫苗搶打潮，桃園市為衝高疫苗覆蓋率，12日起連續5天開設37處隨到隨打社區接種站，採單日打莫德納疫苗、雙日打BNT疫苗，首日僅1萬2407人接種，今打莫德納不若打BNT「冷清」，各站都爆棚，衛生局統計，截至晚上7點已有3萬6981人接種，另還有1間楊梅區楊明市民活動中心接種站仍服務民眾接種疫苗至晚間8點。

「簡直折磨老人家！」年近8旬的張姓婦人，早上8點多到永康公園站，號碼牌已發到950號，人龍繞行永康公園一圈，感嘆社交安全距離是1.5公尺，1000人得要1.5公里，根本成另類群聚，只能安慰自己天冷所以大家都包很緊，帽子口罩大衣不離身，應該不會因此不小心染疫。

「隨到隨打根本是屁話！」五中社區接種站400張號碼牌開打前就秒殺，許多人被勸退返家下午再戰，豈料市長鄭文燦9點多又喊上午場加碼200劑，引爆里民怒火，現場一度暴動，中聖里長崔美瑛就痛批桃市府把規畫失當當「德政」，明知桃園打莫德納疫苗者眾，且幾乎都是長輩，卻不安排足夠的量，怒斥防疫亮紅燈，連行政效率也不及格。

「打氣比第一天強，人潮真的很多！」工作人員分析，今打莫德納疫苗，且氣溫回暖，加上聯邦銀行確診者暴增才會秒殺。

鄭文燦特別在下午疫情直播記者會向市民致歉，強調全市符合資格者達68萬人，不用預約，要排隊很正常，目前疫苗量充足，請民眾不用擔心，周六還有接種站也能再打莫德納，希望滿足接種需求。