北美、歐洲市場銷售強勁 迅銷上季業績報喜 21:292022/01/13 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 快時尚品牌優衣庫母公司迅銷（Fast Retailing）13日公布本財年首季（去年11月底止）業績顯示，上季營收年增1.2％至6273.9億日圓，淨利暴增33％至935.9億日圓、優於市場預期，主因在於北美與歐洲市場銷售強勁。該公司維持今年財測不變。 看好2022業績勝去年 曜越布局轉型 兩路並進 豐田擠下通用 首度登上美國汽車銷售龍頭 #歐洲市場 #銷售強勁 #迅銷 #日圓 #北美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 青山洋服台灣退場 日本改賣百圓商品求生 15:002021/12/26 財經 東京豐洲市場新春首拍 黑鮪魚400萬元結標 15:372022/01/05 國際 新藥業拚十張藥證 創產業紀錄 04:102022/01/03 產業．科技 文藝獎得主涉性侵少女爆官方施壓 北美館發聲明自清 12:542021/12/24 生活 日職》田中將大與樂天談妥 身價維持9億日圓傲視聯盟 10:262021/12/31 體育 貨運運力全開搶市 長榮航八架新貨機到齊 04:102021/12/30 財經要聞 先別急著換！日圓匯率下探0.2441元 創逾15年新低 18:042021/12/29 財經 日圓貶值 日本三大牛丼連鎖均漲價 08:592021/12/25 財經 研華營收飆三高 樂看今年 04:102022/01/11 證券．權證 擠下通用 豐田首登美車市龍頭 04:102022/01/06 全球財經 爭奪「沒用掉的五倍券」 台北美福再出招 18:352022/01/12 財經 財經熱門新聞 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 快了…美股今晚下殺或噴漲 就等1件大事開獎 - 財經 散戶又滅頂 航運三雄哀嚎殺到哪？這波血腥價恐不輸上次 - 財經 美西塞港又炸了！航運跌不停….陽明董座1句話洩天機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。