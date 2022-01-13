快時尚品牌優衣庫母公司迅銷（Fast Retailing）13日公布本財年首季（去年11月底止）業績顯示，上季營收年增1.2％至6273.9億日圓，淨利暴增33％至935.9億日圓、優於市場預期，主因在於北美與歐洲市場銷售強勁。該公司維持今年財測不變。