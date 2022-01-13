說到現在最搶手的東西，除了缺貨多時的各式顯示卡以外，就是同樣有錢也買不到的PS5了，短短半年銷量就突破1000萬台，成為史上銷售最快的遊戲主機，而適逢農曆新年即將來臨，明天（14日）中午12點，PChome 24h購物、momo購物網、博客來上即將開搶PS5主機，可是年前最後一波搶購機會，買好PS5宅在家防疫正剛好。