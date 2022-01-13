明開搶年前最後一波PS5主機 中午12點3大電商開搶 21:182022/01/13 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 明天（14日）中午12點，PChome 24h購物、momo購物網、博客來上即將開搶PS5主機。(圖/業者提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 說到現在最搶手的東西，除了缺貨多時的各式顯示卡以外，就是同樣有錢也買不到的PS5了，短短半年銷量就突破1000萬台，成為史上銷售最快的遊戲主機，而適逢農曆新年即將來臨，明天（14日）中午12點，PChome 24h購物、momo購物網、博客來上即將開搶PS5主機，可是年前最後一波搶購機會，買好PS5宅在家防疫正剛好。 張惠妹今公布演唱會售票時間！海報視覺挑戰「全裸」上陣 索尼PS5主機 紅鏈擠掉和碩 #PS5 #開搶 #最後一波 #主機 #12點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙12各式划算假期開搶！5星級飯店1泊1食狠殺1.9折 19:152021/12/10 生活 午夜12點北捷這站女廁傳詭異敲門聲 台北5大交通靈異事件 18:512021/12/13 社會 2022台北國際電玩展下周六登場 入場即抽PS5、Switch、Xbox 21:032022/01/12 生活 精英電腦 今年營收300億達陣有譜 04:102021/12/13 產業．科技 《電腦設備》曜越推真皮電競椅 Q1北美衝水冷主機助升營運 17:392022/01/04 財經 愛買歲末最後一波抗漲 年度熱銷品下殺57折 03:192021/12/30 生活 節能標竿獎表揚大會 淨零推手 04:102021/12/09 投資理財 年底最後一波！ 集團作帳股「歲末掏金」 11:512021/12/27 財經 蝦皮購物雙12倒數送好康 04:102021/12/10 時尚消費 王力宏送小孩禮物網瘋猜PS5 鄉民女神揭曉「禮物盒內容物」 20:002022/01/13 娛樂 12點02分出生 台中首位元旦寶寶替自己賺到2萬元紅包 12:352022/01/01 生活 生活熱門新聞 不同組合第三劑怎選？醫：打這款副作用比心肌炎嚴重 - 生活 確診銀行員赴典華喜宴 網驚完蛋：那天還沒禁敬酒 - 生活 聯邦銀行群聚案不單純 林氏璧指一大疑點：恐有其他隱形傳播鏈 - 生活 桃園又有學生確診！某高職明起停課14天 另2校停課1天 - 生活 第3劑疫苗怎麼約？全台22縣市預約方法、地點一次看 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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