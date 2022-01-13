一名媽媽在網路上分享，讀國中的兒子今天期末考時，其中一科的考卷上竟印有解答，老師過了十分鐘才緊急回收考卷，宣布明天重考，但她的兒子從頭到尾都沒認出那是解答。文章曝光後，引起網友熱議。

這名媽媽13日在臉書社團《爆怨公社》發文，稱就讀國中的兒子今日考期末考時，其中一科的考卷發下時卻寫上了解答，監考老師遲至發卷10分鐘才緊急回收考卷，並宣布隔日全年級需重考。

原PO分享，他的兒子並沒發現考卷上印的是解答，以為只是代號，直到收卷前都沒察覺異樣，但兒子向她分享，班上許多同學早就把答案抄下，學霸甚至快速瀏覽過整張考卷與答案，自信地向班上同學喊話他明天可以十分鐘交卷，整年級的同學都十分好奇老師是否會重出考卷。

文章曝光後，不少網友在留言區調侃回應，「你其實是生氣自己小孩在幹嘛」、「學霸終究是學霸！」、「欸不是…答案都給了你還不抄」、「所以人家才是學霸啊…」、「至少會改順序吧」。

還有網友分享，求學時期也遇上一樣的事情，但當時是其他班級的數學老師在考前的小考洩題，該班學生寫到月考考卷才發現與小考的題目一模一樣，最後也是重出試題全年級重考，害他那次考了兩次數學，真的超痛苦。