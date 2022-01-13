據中國汽車工業協會（中汽協）發布最新產銷資料，2021年汽車產銷結束連續三年的下降局面。其中，新能源汽車成為最大亮點，全年銷量超過352.1萬輛，市場占有率提升至13.4％，較上年暴增167％，連續7年位居全球第一；中汽協預估，2022年中國新能源汽車銷量將達到500萬輛。

雖然受到晶片荒發酵、疫情反覆影響，大陸汽車產銷逆勢而上。2021年12月，大陸汽車產銷分別達到290.7萬輛和278.6萬輛，較11月增長12.5％和10.5％；相比上年12月，產量增長2.4％，銷量微降1.6％。

全年來看，2021年大陸汽車產銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，分別年增長3.4％和3.8％。

澎湃新聞報導，新能源汽車市場的崛起是中國汽車工業結束三年下滑趨勢的主要原因。大陸工信部資料顯示，2021年，大陸新能源汽車銷售完成352.1萬輛，年增1.6倍，連續7年位居全球第一。

中汽協資料顯示，新能源乘用車從2021年3月開始月銷量超過20萬輛、8月超30萬輛、11月超40萬輛，到12月已達53萬輛。

中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，預計2022年中國汽車總銷量預計達到2750萬輛，年增長5％左右。其中，乘用車為2300萬輛，年增長7％；商用車為450萬輛，下降6％；新能源汽車將達到500萬輛，年增長42％，市場占有率有望超過18％。