美國通膨率竄升到近40年高點，聯準會（Fed）內部對於進一步收緊貨幣政策凝聚共識，多位Fed官員紛紛喊出3月啟動升息，聖路易聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）甚至預期今年會4度升息。

克里夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester），12日出席《華爾街日報》主辦的財務長網路峰會指出，現今通膨高漲，Fed有的是理由調高短期利率。她預期最快3月升息，今年將升息3次。

至於Fed何時縮減資產負債表，今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的梅斯特未表意見，僅表示在不擾亂金融市場的前提下，她希望盡快讓規模8.8兆美元的資產負債表瘦身。

聖路易聯儲銀行總裁布拉德12日接受《華爾街日報》專訪指出，美國就業市場強健，今年底前失業率可望跌破3％，想遏阻通膨飆升，Fed今年必須有更積極的升息舉動。

布拉德日前才說升息宜早不宜遲，他認為Fed在3月例會就將啟動升息。今年在FOMC也有投票權的布拉德，不久前預測Fed今年升息3次，但周三受訪又將對2022年的升息預期擴大為4次。

舊金山聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）12日接受PBS NewsHour專訪表示，Fed是時候撤銷一部分提振經濟的寬鬆措施，「我確定升息在即，甚至會提早到3月。」

亞特蘭大聯儲銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）在12日曝光的專訪中提到，他預期Fed今年將3度升息，從3月開始，再來是迅速縮表。

戴利去年11月甫呼籲面對物價高漲，要保持政策耐心，但她的最新發言釋出再清楚不過的訊息，那就是Fed決策官員準備好終結疫情時代的近乎零利率政策。

物價持續飆漲，加上疫情升溫使供應斷鏈問題惡化，近而助長通膨，讓Fed官員更急於採取行動。據美國12日公布的最新通膨數據，去年12月消費者物價指數（CPI）年增7％，創近40年來最大增幅。