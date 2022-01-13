歐盟邊境管理機構Frontex公布初步數據顯示，2021年近20萬人嘗試非法入境歐盟，不僅較2020年暴增57％、較2019年多出三分之一，人數更創下2017年以來最多，顯示歐盟未能解決困擾多年的非法移民問題。

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