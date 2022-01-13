去年近20萬人非法入境歐盟 2017年以來最多 21:452022/01/13 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟邊境管理機構Frontex公布初步數據顯示，2021年近20萬人嘗試非法入境歐盟，不僅較2020年暴增57％、較2019年多出三分之一，人數更創下2017年以來最多，顯示歐盟未能解決困擾多年的非法移民問題。 景氣回溫 我國手工具去年出口金額成長近三成 立陶宛在野黨：外長應辭職下台 與歐盟合作為台灣代表處更名 #歐盟 #非法入境 #邊境 #管理機構 #Frontex 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本邊境管制擬延長至2月底 放寬外籍家屬等入境 09:242022/01/11 國際 明預定入境數逾4200人 指揮中心認：邊境壓力大 16:012022/01/13 生活 觀光飯店業喊救命 晶華等籲薪資補貼 04:102022/01/08 財經要聞 《國際產業》歐盟擬立法 要求社群媒體嚴審兒童性虐訊息露出 09:432022/01/10 財經 搶救立陶宛 歐盟、美國動起來 04:102022/01/09 話題觀察 中印第14輪軍長級會談 明舉行 04:102022/01/11 產業財經 《國際經濟》英國確保北愛貿易穩定 揚言終止歐盟海關檢查 10:342022/01/10 財經 疫情添亂 尾牙宴遊覽車業績躺平 04:102022/01/13 財經焦點 大陸國家移民管理局：查獲偷渡人員4.7萬多人是去年3.4倍 13:232022/01/12 兩岸 搶救立陶宛 歐盟動起來 法、德對北京表態了 11:252022/01/08 國際 委內瑞拉油都變空城 04:102022/01/09 專題周報 財經熱門新聞 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 快了…美股今晚下殺或噴漲 就等1件大事開獎 - 財經 散戶又滅頂 航運三雄哀嚎殺到哪？這波血腥價恐不輸上次 - 財經 美西塞港又炸了！航運跌不停….陽明董座1句話洩天機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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