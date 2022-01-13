為活化中和灰磘地區閒置土地，新北市議員金瑞龍提案規畫為特色籃球場。（金瑞龍提供）

新北市中和區員山路37-11號原為軍事用地，自軍方遷移後，目前已荒廢閒置多年，周圍多為農業使用或鐵皮工廠，為活化中和灰磘地區閒置土地，新北市議員金瑞龍提案規畫為特色籃球場。

金瑞龍表示，國有土地目前雖有2座籃球架可供民眾投籃運動，但由於是水泥地板，且周圍並無相關可供休憩之配套措施，因此使用率不高。以往因軍事限建，導致當地沒有重大建設，土地無法有效利用。

為替當地居民爭取權益，活化灰磘地區閒置土地並帶動地方發展，金瑞龍於去年底即提案並邀集中和區公所等相關單位進行會勘，研商將該國有土地規畫為特色籃球場，亦計畫使用零碎空間設置體健設施及遊具，以滿足大小朋友的需求，給居民一個運動休閒的空間。

位在新北淡海新市鎮的Art Basketball Court By Filip Pagowski藝術籃球場，是目前台灣首座、也是亞洲首座深具特色的國際藝術籃球場，創作者是曾打造川久保玲知名愛心LOGO圖騰的波蘭插畫家Filip Pagowski，此藝術籃球場是Filip Pagowski在亞洲的第一個地景創作，該球場用色大膽、線條鮮明，並充滿創意及巧思。

金瑞龍說，紐約有Nike X KAWS的「New York Made」藝術籃球場、巴黎有Pigalle籃球場、義大利及比利時也都有由壁畫家創作的藝術籃球場，金瑞龍議員期盼中和的特色籃球場能早日規畫完成，不僅活化閒置土地，亦可繁榮地方。