鑑於Omicron變種病毒在美國掀起新一波疫情，拜登內閣計劃在K-12學校（幼稚園至高中）發送免費快篩試劑，確保學校能持續開放。白宮官員表示，自1月稍晚起，政府每月將運送500萬劑試劑給學校，但各州得先向疾病管制與預防中心（CDC）提出申請。