Omicron延燒 美國擬提供學校免費快篩試劑 21:482022/01/13 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於Omicron變種病毒在美國掀起新一波疫情，拜登內閣計劃在K-12學校（幼稚園至高中）發送免費快篩試劑，確保學校能持續開放。白宮官員表示，自1月稍晚起，政府每月將運送500萬劑試劑給學校，但各州得先向疾病管制與預防中心（CDC）提出申請。 聯邦銀群聚波及7校預防性停課 學生全採陰 明全數復課 萊鎂醫 iNAP產品獲准銷英 #學校 #試劑 #Omicron #美國 #免費快篩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Omicron疫情影響消費 高盛看壞中國GDP保5目標 17:522022/01/13 兩岸 人流跨縣市移動恐釀疫情擴大 盧秀燕下令台中各級學校暫緩出遊 12:092022/01/13 生活 農業發展協會獲選金牌農村 獎金贈學校助推動校本課程 18:492022/01/13 生活 《國際經濟》Fed褐皮書：經濟增長放緩 憂Omicron影響 11:082022/01/13 財經 張文宏：Omicron取代Delta 將為新冠口服藥做臨床準備 12:212022/01/13 兩岸 通膨可望觸頂 Q1經濟成長放緩 04:102022/01/13 財經焦點 黃志芳保證「今年會走出去」前往美國等四地辦實體台灣形象展 19:102022/01/13 財經 陸大砍美航班 華府發火開罵 13:202022/01/13 國際 光戴口罩恐防堵不了Omicron 黃珊珊示警：3動作一個不可少 13:002022/01/13 政治 防Omicron 舊金山建議戴兩層口罩 14:062022/01/13 國際 海納百川》哀台灣的教育已成無良事業（譚再利） 12:152022/01/13 海納百川 財經熱門新聞 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 快了…美股今晚下殺或噴漲 就等1件大事開獎 - 財經 散戶又滅頂 航運三雄哀嚎殺到哪？這波血腥價恐不輸上次 - 財經 美西塞港又炸了！航運跌不停….陽明董座1句話洩天機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。