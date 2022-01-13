英國首相強生12日為官邸在2020年封城期間開趴道歉，試圖緩和公眾抗議聲浪和來自黨內的壓力。2020年5月唐寧街在花園舉辦派對，約有100人收到邀請函，但當時規定室外禁止兩人以上群聚。強生認為活動是工作聚會，他在國會表示後悔出席派對。