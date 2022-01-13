防疫封城官邸開趴 英國首相強生道歉 21:472022/01/13 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強生12日為官邸在2020年封城期間開趴道歉，試圖緩和公眾抗議聲浪和來自黨內的壓力。2020年5月唐寧街在花園舉辦派對，約有100人收到邀請函，但當時規定室外禁止兩人以上群聚。強生認為活動是工作聚會，他在國會表示後悔出席派對。 英相強生封鎖期間開趴 保守黨同僚要求辭職下台 南下找太陽 屏東青洲灣派對下周登場 #強生 #封城 #開趴 #英國首相強生 #派對 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳遭派對DJ感染 梅西最快月底歸隊 04:102022/01/04 運動天地 英相封城期間官邸偷開趴 倫敦市民要他下台 13:192022/01/13 國際 英首相強生道歉 曾在封鎖期間在官邸聚會開趴 22:492022/01/12 國際 Omicron病例激增 英國首相強生仍抵拒採封鎖措施 05:222022/01/05 國際 點評MVP候選人 魔術強生讚莫蘭特 04:102022/01/12 運動天地 封城防疫就醫亂象飽受批評 西安市衛健委向全市人民致歉 19:032022/01/07 兩岸 不自由毋寧死成過去 疫情改變全球民主國家思維 19:542022/01/06 國際 八仙塵爆5死者父母請求國賠 二審仍敗訴 12:192022/01/12 社會 古曜威復古裝扮贏好評 新年盼挑戰戲劇 04:102022/01/05 娛樂新聞 陸新增116本土確診 港3高官開趴遭隔離 04:102022/01/08 產業財經 影》加拿大網紅百人機上無罩開趴 遭航空公司拒載回國慘了 19:112022/01/08 國際 財經熱門新聞 航運今年玩完了？專家曝塞港真實數據嚇一跳 - 財經 長榮200冤魂有救？驚天目標價再現 他見關鍵2字竟喊：慘了 - 財經 快了…美股今晚下殺或噴漲 就等1件大事開獎 - 財經 散戶又滅頂 航運三雄哀嚎殺到哪？這波血腥價恐不輸上次 - 財經 美西塞港又炸了！航運跌不停….陽明董座1句話洩天機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。