英國首相強生12日為官邸在2020年封城期間開趴道歉，試圖緩和公眾抗議聲浪和來自黨內的壓力。2020年5月唐寧街在花園舉辦派對，約有100人收到邀請函，但當時規定室外禁止兩人以上群聚。強生認為活動是工作聚會，他在國會表示後悔出席派對。

英相強生封鎖期間開趴 保守黨同僚要求辭職下台
南下找太陽 屏東青洲灣派對下周登場
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