是得科技宣布世炬網絡（SageRAN）選用是德科技用戶端設備（UE）模擬解決方案（UeSIM），以便依據O-RAN聯盟定義標準，加速驗證各種無線存取網路（RAN）設備。

世炬網絡總部位於中國廣州，是4G和5G協定堆疊軟體和小型基地台解決方案供應商，提供適用於基頻單元（BBUs）的5G協定堆疊軟體。是德科技表示，UeSIM可協助世炬網絡透過無線和O-RAN前傳介面來模擬網路流量，以便在真實情境下，對整個協定堆疊進行端對端驗證。UeSIM是是得科技開放式無線存取網路架構（KORA）系列產品的一員，可讓使用者驗證無線、分散式和集中式單元的互通性、效能、安全性和符合性。

是得科技表示，KORA涵蓋從矽前開發到系統整合的各個階段，可滿足從RAN邊緣到網路核心的測試要求，KORA解決方案可驗證各個網路元件的控制和使用者平面功能，以確保其效能、互通性，並符合3GPP和O-RAN規格的要求，以確保在部署網路前，就能在各種情境和使用案例中，實現高品質的使用體驗。