宜蘭縣長林姿妙官邸、縣府地政處長楊崇明辦公室，今天（13日）遭廉政署搜索。林姿妙也被檢方約談。針對2022地方選舉，資深媒體人黃暐瀚表示，宜蘭本是藍軍穩定區，他改列為勝負難斷區，因此他最新預測為，藍營執政的嘉義市、雲林縣、澎湖縣、宜蘭縣，2022未必穩贏。

黃暐瀚13日在《品觀點》中表示，國民黨六敗之後，只能靠年底的縣市長選舉伺機回血。他早上仍把宜蘭算為藍軍穩定區，不過，下午之後，豬羊變色，因此，他把宜蘭改列勝負難斷區，藍營未必能贏。

黃暐瀚點出，10個縣市「藍大於綠」，分別是新北市、台中市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣和連江縣。8個縣市「勝負難斷」，分別是台北市、桃園市、基隆市、新竹市、嘉義市、雲林縣、澎湖縣跟宜蘭縣。4個縣市則「綠大於藍」，分別是台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣。

黃暐瀚分析指出，藍營執政的嘉義市、雲林縣、澎湖縣、宜蘭縣，雖是執政縣市，但未必穩贏。同樣民進黨執政的基隆市、桃園市、新竹市，儘管歷經兩屆連任，但公投「同意大於不同意」，應該也出乎3位首長（林右昌、鄭文燦、林智堅）意料之外。