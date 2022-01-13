強烈大陸冷氣團影響，今(13日)清晨平地最低溫來到9.1度，溫度比昨天更低，但這還不是最冷，今晚到明(14日)晨氣溫恐降至個位數，而且冷空氣影響範圍將擴大，中央氣象局也持續發布低溫特報，高雄以北18縣市氣溫可能探10度以下，冷空氣將在周末(15日)減弱，而下周一(17日)預計又有新的冷空氣來襲，天氣再度轉濕涼。

今(13日)晚至明上午高雄以北、宜蘭、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。(圖／中央氣象局)

中央氣象局今天下午陸續發布低溫特報，今明兩天受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今晚至明上午高雄以北、宜蘭、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

明天天氣台南以北及宜蘭低溫僅10、11度，其他地區12至15度，沿海空曠地區及近山區的平地的溫度更低一些，局部也有10度以下溫度出現的機率，明天白天北部及宜花高溫只有16至18度，整天氣溫偏冷，中南部及台東高溫22至25度，日夜溫差大；水氣方面，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部及大台北山區偶有局部短暫雨。

周六(15日)清晨輻射冷卻效應影響，各地氣溫仍低，台南以北及宜蘭低溫約11至13度，其他低溫14至16，周六白天至下周日(16日)冷氣團減弱，白天氣溫回升；水氣方面，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一(17日)鋒面通過及東北季風增強，下周二至下周四(18日至20日)東北季風及華南雲雨區影響，北部及東北部天氣轉涼；鋒面通過及華南雲雨區影響，水氣增多，北部及東半部地區有短暫雨，中部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。