求學過程中，老師會透過出題掌握學生是否懂得舉一反三，或是邏輯驗證，不過日前就有網友PO出一道小二數學題，算式「6×9＝54」竟然答錯被扣分，讓家長十分苦惱問題出在哪，緊急呼喚數學老師來解題。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》PO出一道小二數學題，要求學生看圖寫出乘法算式，其中一題內容為「一盒包子有9個，共有幾個？」圖片中可見，一共有六盒包子，該名考生也在下方寫出「6×9＝54」的算式，但事後卻被老師用紅筆圈起來，並糾正為「9×6＝54」。

這讓原PO十分不解，直言這是友人傳來的照片，且明明乘法沒有算錯，卻被硬生生扣了2分，只好將題目PO網，尋求數學老師出面解答。

貼文一出隨即掀起熱議，不少網友一眼就看出問題點，直言若是按照這個標準，第一道題目其實也寫錯，但老師卻沒發現，「把單位寫出來就能理解了，9個×6盒＝54個」、「簡單記法，三明治，旁邊兩片吐司夾蛋，兩邊（左右）的單位要相同，中間單位要和兩邊不同，這就只是被乘數與乘數和積而已」、「量詞要擺前面，第一題也有誤，老師可能累了」、「這樣第一題也錯喔！應該是7（個）×3（盒）＝21（個）」。

一名數學老師也留言指出，這道題目的主角是被乘數，組數是乘數，若以包子為主角就是「9×6」；反之，若以盒子為主角就是「6×9」，雖然兩者算出來都是包子的總個數，但他強調，「數學是訓練邏輯思考，解題路徑可以不固定，不過要符合邏輯」。