大陸2022年跨境電商存在哪些商機？據阿里巴巴集團旗下跨境電商平台天貓國際聯合第一財經商業數據中心發表的最新報告，包括養生零食、嗅覺經濟、精準護膚、輕運動穿搭等六大種類商品有望成為2022年大陸消費新寵。

該報告指出，包括精準護膚、「以油護體」、情緒香氛、「零食化」養生、輕運動穿搭、「低敏育兒」將是2022年大陸進口消費的新方向。時下消費者重視精準功能性護膚產品，且例如洗護髮、身體護理正在向護膚看齊，進一步細分商品與功能。

同時，大陸嗅覺經濟崛起，小眾香水、居家香薰成為受追捧的商品。另一個崛起的是有養生、保健功能性的零食商品。而在穿搭方面，主打運動與機能的「輕運動風」正成為主流。育兒方面，越來越多父母重視預防過敏、安全低敏等進階功效的奶粉。

天貓國際指出，過去3年平台上的整體消費規模持續增長，美妝護膚、個護家清、服飾、保健、母嬰等多元品類是推動消費的主動能。根據艾瑞諮詢預測，2022年中國跨境進口零售電商規模將達到人民幣3498億元，年增長28％。