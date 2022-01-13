潛艦國造計畫進入第二階段建造原型艦，軍方全程保密。首艘原型艦預算上看523億餘元，在國內外軍火商眼中是塊肥肉，根據國民黨立委馬文君收到爆料音檔顯示，前海軍司令部顧問郭璽屢屢「指點」潛艦技術顧問廠商，誇口他可直通負責潛艦的核心將領，郭璽在潛艦國造計畫「地位特殊」，馬文君要求軍方及檢調深入釐清。台船則發新聞稿回應，此事是廠商內鬥所致。對此，戰略專家張競則認為，台船公司的新聞稿，恐讓機密洩漏，也顯示國軍保防出現問題。

【每日必看】立委接獲爆料 前海軍顧問郭璽插手"潛艦國造"｜扮演何種角色? 郭璽為何知機密? 台船沒說明 @中天新聞 20220113

潛艦國造計畫進入第二階段建造原型艦，軍方全程保密。首艘原型艦預算上看523億餘元，在國內外軍火商眼中是塊肥肉，海軍多次強調「潛艦國造」不會有軍火商或掮客介入，但根據國民黨立委馬文君收到爆料音檔顯示，前海軍司令部顧問郭璽屢屢「指點」潛艦技術顧問廠商，誇口他可直通負責潛艦的核心將領，郭璽在潛艦國造計畫「地位特殊」，馬文君要求軍方及檢調深入釐清。

台船昨晚明白指出，爆料是廠商內鬥行為，無論是台船、海軍及諮詢委員決策高層均無所悉。

潛艦國造第一階段重點是潛艦設計，由於我國與多數技術擁有國皆無邦交，海軍若透過官方管道洽尋，皆被拒絕。蔡英文總統在2016年上任後，大力支持潛艦國造，當時海軍司令黃曙光透過「非正式管道」郭璽，黃曙光簽署正式授權文件，讓郭璽與國外廠商接觸，郭璽後來找到在直布羅陀的GL公司執行，這是國軍首次以非正式管道接洽重大軍購。但潛艦設計任務完成之後，海軍即與郭璽結束「非正式委託」，郭璽已非海軍顧問。台船強調，郭璽皆未參選評選過程、議價與議約作業。

潛艦在第二階段原型艦建造期，負責建造的台船找韓國SI公司擔任技術顧問，由韓商SI派遣技術協助、審查潛艦國造設計，但根據馬文君收到爆料音檔，郭璽與韓國技術顧問頻繁接觸，說話近乎上對下的口氣。

潛艦國造是為高度機密，國防部長邱國正僅每兩周聽取報告，立法院國防委員提出相關質詢時，軍方均以機密拒答。但在爆料錄音中，郭璽知悉若干潛艦國造規畫，且布局新的技術顧問團隊，與第2至8艘若干紅區（核心）裝備。

黃曙光曾在接受《鏡週刊》專訪時說，確透過郭協助找到GL公司，但由海軍直接與對方洽談，從合約設計開始，郭璽都未參與談判，郭只是幫忙介紹。

但從爆料錄音內容來看，郭璽不僅未結束其任務，而且涉入頗深。例如，在音檔中，他認為原型艦欲購買的美國聲納，價格太高，要求韓商SI去洽購他國較便宜產品。

郭璽埋怨韓商SI帶來的技協人員，能力很差，與台船員工相處不好，希望SI的韓國籍遲姓顧問，回去韓國籌組新團隊。

在去年7月的錄音對話中，郭璽指導韓商另成立公司、搜集履歷、簽立MOU等，郭璽向遲等人表示，「我會親自拿給他們每個人看完，沒問題了，我會跟邵（邵維揚）還有黃總長（黃曙光）報告，這件事就可開始了。」

不過郭璽與遲姓顧問在去年10月因故起爭執，郭在電話中恐嚇遲姓顧問的中文翻譯，「如果你能在台船上班，我郭璽兩個字倒過來寫，我剛跟董事長掛上電話，你們能再進台船，我郭璽兩個字倒著寫。」

馬文君表示，若郭璽所言為真，代表郭可以直達潛艦國造小組召集人、國安會諮委黃曙光，及負責潛艦規畫執行的國防部參事邵維揚中將，且還可影響台船人事，代表他在潛艦國造的定位相當特殊。對於郭的言論真假，暗藏什麼玄機，軍方與檢調應介入調查。黃曙光昨告訴友人，錄音內容都是錯誤資訊，他很久沒有見過郭了，更沒通話或透過任何人傳話。

戰略專家張競13日接受《中天新聞》專訪時表示，潛艦國造爆出洩密醜聞，對所有海軍退伍袍澤而言都是至感痛心，但是面對這個問題，我認為大家要注意到，台船公司所發的新聞稿，所洩漏的機密可能比爆料的事情更嚴重，因為爆料的東西是片段且零碎的。能夠將其拼湊起來，要有專業的知識，且要有完整所有的資訊，才能拼湊起來。

張競直指，台船公司所發的新聞稿，實在是糟糕透頂，因為其完整的交代了整個全案發展的來龍去脈和事實經過，而且還前瞻的說明未來要繼續前進的方向，最重要的事情是，其還洩漏了外國的技術人是來自某國，甚至將某國曾經製造過的經驗，技術移轉等等都放入在新聞稿，而說出某國，豈不是欲蓋彌彰，刺激人家繼續探索的慾望。張競認為，這根本就是不打自招，所以這個新聞稿就是顯示，台船公司沒有國防部真正專業的輔導來進行危機處理，來應付危機狀況。

張競說，我們發現，整個事情暴露到今天，國軍保防人員沒有深入追究，尤其是反情報總隊，對於外國技師來台在高雄活動，應該要掌握、處理、維持安全，特別是進行身家背景等調查，以及所有安全情勢部署。所以在這個地方，這是反情報出現重大疏漏，現在面對問題就要改掉這個問題。

張競說，希望台船公司，不要再發出這種把所有事情都說出來的新聞稿，那真是笑話到無比的地步。