中華女壘隊在2021年U18女壘世界盃賽事一路殺進到決賽，可惜面對美國隊以0比1落敗「銀」恨，但仍創下史上最佳成績，13日中華民國壘球協會也特別舉辦頒獎典禮暨慶功晚宴，要給這些中華女將最實質的鼓勵。

這次U18中華女壘隊長征秘魯出賽，加上疫情影響，受到更多的挑戰，總教練蔡瑜君說：「她們真的很辛苦，在這兩年期間，因為疫情影響，我們在比賽也遇到一些問題，包括轉機、隔離，這次去當地比賽，也只能來回飯店跟球場，不過球員仍努力奮戰到最後一場，我真的以她們為榮，也希望她們繼續努力，在自己的壘球路持續發光發熱。」

即將卸任的壘球協會理事長陳任邦親自頒獎，他從2013年起接任中華民國壘球協會第12屆理事長，轉眼間已經過了10年，歷經體育界的體改風波，陳任邦為壘球界付出的心力有目共睹，又再次獲得所有壘球人的支持連任第13屆理事長。

在陳任邦任內最重要的，就是催生企業女子壘球聯賽，讓球員們能夠繼續打球，並且引進外籍球員，成為體育界其他項目開辦企業聯賽的指標，也藉由電視轉播，讓女子壘球在台灣的能見度越來越高。

中華女壘的王牌投手柯夏愛在這趟秘魯行也留下深刻印象，她說：「對捷克那場比賽印象最深，因為那時候我們前段的打擊沒有發揮，直到後面分數進帳後才比較放心去投。」這次國際賽也讓她收穫許多，「讓我有更多經驗去面對大比賽。」她也喊出拚上杭州亞運國手的目標，盼再為國爭光。