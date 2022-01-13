禾馨醫療集團遭檢舉，涉嫌開具不實的醫療收據，讓產婦能向保險公司申請給付，台北地檢署13日指揮刑事局，帶回5醫生與20名產婦偵辦。而警方13日晚間將醫師吳孟宗與薛雅蓮移送北檢複訊，其中吳孟宗曾為衛福部長陳時中的媳婦接生，引起外界關注。
刑事局去年接獲保險公司報案，指禾馨非自願剖腹的病例過多，懷疑院方與產婦配合詐領剖腹保險金。檢警清查發現，從2018年起迄今，可能有200多名產婦其實是自願剖腹生產，但透過禾馨開具的胎位不正、臍帶繞頸等不實診斷證明，以非自願剖腹名義，申請10至14萬元的保險給付，詐保金額約達3000萬元。
檢方13日指揮上百名警力，到禾馨民權、內湖、新生、懷寧、桃園5家診所、產婦及醫師住家等29處執行大規模搜索，查扣大批病歷，並將林思宏等5名醫師、20名產婦依偽造文書、詐欺等罪嫌帶回偵辦，並於晚間將醫師吳孟宗、薛雅蓮2人移送台北地檢署複訊。另林思宏等人仍在警方訊問中。
值得關注的是，醫師吳孟宗曾於2020年9月間替衛福部部長陳時中的媳婦接生，吳孟宗還曾於臉書上開心曬出與阿中部長的合照，笑說部長現身後引起醫院一陣騷動，不少醫護與產婦的家人爭先合照。
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