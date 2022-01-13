台中中二選區補選、立委林昶佐罷免案9日投開票結果，最終罷免未過門檻、補選則由民進黨林靜儀勝出。而媒體人陳揮文12日就指出，若「國民黨派出台北市議員徐巧芯競選中正、萬華區立委，林昶佐便無法連任」。對此，徐巧芯13日回應坦言，「機會是很小的，會優先以議員連任為首要目標。與其去中正萬華當立委，不如繼續當松山信義區的議員，畢竟這是我的家」。

徐巧芯13日接受資深媒體人黃光芹「新聞不芹菜」節目專訪時表示，自己現在最重要的目標就是2022競選連任，因為選區是在松山信義，也要幫忙台北市長輔選，而選立委是2024年才會發生的事情。

至於議員順利連任後，2024是否可能出來選立委？徐巧芯表示，自己不是喜歡拐彎抹角的人，如果有機會，自己一定會盡可能地爭取，因為每一位從政者，都有更上一層樓的權力，也都想幫更多的人服務，但首要目標還是會以爭取議員連任為主，「如果2024年黨內有初選之類的，我應該也是會去參加」。

不過，徐巧芯坦言，過去幾年來已經跟松山、信義區的選民建立很多的感情，對於有人點名選中正萬華立委，「我坦白說，機會是很小的」。畢竟在選區內已經推動了不少建設，且很多都要好幾年才能看到成果，若在建設完成之前離開一定會很捨不得。

徐巧芯強調，「比起要不要當立委，更在乎的是有沒有持續經營原本的選區」，她重申「與其去中正萬華當立委，不如繼續當松山信義區的議員，畢竟這是我的家，所以才會這麼投入。不是看中議員跟立委的大小，而是從松山信義的角度去思考」。