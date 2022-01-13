迷途柴犬因過度緊張在車水馬龍的路上亂竄，幾度險象環生，桃園警民合作「抱緊」管束。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

迷途柴犬因過度緊張在車水馬龍的路上亂竄，幾度險象環生，桃園警民合作「抱緊」管束。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

迷途柴犬因過度緊張在車水馬龍的路上亂竄，幾度險象環生，桃園警民合作「抱緊」管束。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

迷途柴犬因過度緊張在車水馬龍的路上亂竄，幾度險象環生，桃園警民合作「抱緊」管束。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

迷途柴路上亂跑 警民合作「抱緊」管束

桃園區永安路上13日下午突然出現一隻迷途柴犬，因過度緊張在車水馬龍的路上亂竄，幾度險象環生，桃園警分局獲報，警民合作將躲在中央分隔島樹叢中的柴犬引誘出來，「抱緊」管束，該柴犬乾淨親人但無晶片，已透過里長廣播和網路發文協尋飼主。

權姓小姐今下午14時10分匆忙到桃園警察分局埔子派出所求助，她發現桃園區永安路上有隻柴犬疑似迷途，因過度緊張在路上亂竄，員警江仲軒及孫宜楷為避免犬隻亂竄引發交通意外，立即協助攔捕犬隻。

員警到場時，發現驚嚇的柴犬已躲進路中央安全島的樹叢中拒絕現身，為避免犬隻緊張攻擊，權小姐及員警分別用狗罐頭及零食引誘牠食用，誘導至道路上，待其戒心解除，將牠「抱緊」帶回所內暫時安置。

該柴犬毛髮蓬鬆柔軟且親人，模樣可愛，研判是有人飼養，但經掃描並無晶片，員警透過里長廣播及網路發文代為尋找飼主，後續若無人認領，將通報動保處收容。