有「玉女掌門人」封號的女星蘇慧倫，一直以來甜美清新形象深植人心，至今始終保持凍齡美貌和脫俗氣質，更曾被《批踢踢實業坊》鄉民認證是最凍齡的藝人；51歲的蘇慧倫最近在臉書曬素顏照，無修圖超真實分享保養品，狀態好到網友都驚呼「保養太好了吧」。

蘇慧倫出道逾30年，從玉女掌門人到已經是一個兒子的人母，狀態仍保養得相當好，每每現身公開場合，歲月彷彿沒有在她的身上留下痕跡；12日蘇慧倫在臉書PO出一張素顏自拍照，明明白白說是「不太高級的葉佩雯（業配文）」，緩緩分享和兒子日常互動小故事。

蘇慧倫PO素顏自拍照，51歲真實狀態好到網友超驚喜。(圖/ 摘自蘇慧倫TracySu臉書)

她說到有一天要親兒子的臉頰，居然被他用小手推開，還問「妳（您）有化妝喔？」她馬上回兒子沒有，但卻得到一臉疑惑的神情，只好反過來問他，「是不是我看起來像有化妝？」沒想到兒子說「對啊！很漂亮」；原來蘇慧倫用生活中真實故事，實證產品有多好，還偷偷表示另一個要好好保養的原因，「高齡媽媽的我和兒子同學的媽媽們站在一起時不能相差太多啊」。

網友們被玉女掌門人超寫實又可愛的業配文逗樂，看完也忍不住大讚蘇慧倫不科學的外貌，「代言人真的美到不太真實了，兒子說話很實在」、「不化妝很像大學生」、「太有說服力」、「小孩子是不會說假話的」、「凍齡美少女」。