台灣鳳梨釋迦出口受阻，農家恐損失慘重，新光人壽13日公布將積極響應主管機關發起，透過認購平台採購2000斤鳳梨釋迦外，身為農家子弟的新壽總經理黃敏義亦宣布加碼，將再採購台東小農以友善農法所種植的鳳梨釋迦2000斤，分送員工、保戶、社區關懷對象以及弱勢團體享用。

目前為國內第四大壽險公司的新壽表示，每當國內傳出農損或生產過剩危機，造成價格暴跌及食物浪費時，新光及關係企業都會在第一時間對農友伸出援手，近年累計已採購170噸香蕉、10噸洋蔥、4噸鳳梨、5000包紅豆、紅龍果等在地農產品，作為捐血及登高大賽的活動贈禮，以行動陪伴農友共度艱難時刻。

新壽13日舉辦「新光一畝田幸福餐桌」啟動記者會，以活動主題「心心向農、共好食光」邀集在地小農攜手簽署『共好誓約』，並邀請行政院農委會農糧署主任秘書陳啟榮擔任簽署儀式見證人，一起推動友善耕作，守護生態平衡，產出的優質農產品，也讓民眾可以安心的食在地、享當季，縮短食物里程，減少碳足跡。

除了食物來源讓人放心，消費者對綠色產銷的支持，將透過小農回饋在地方發展，串聯企業與社會的力量，實踐農村創生，讓食農共好成為驅動台灣永續的綠色動能。

新光人壽董事長潘柏錚致詞表示，聯合國永續發展目標(SDGs)決議，2030年前建立永續糧食生產系統，藉以維護自然生態。「新光一畝田幸福餐桌」響應SDGs並遵循新光永續經營「低碳、共好、回饋、關懷」的核心精神，將公益觸角延伸至生態平衡、環保減碳、食品安全、食農教育、農村創生等多元面向，就如同企業的綠色採購力一樣，每個人都能透過選擇永續飲食，讓自身健康以及台灣的自然生態與農村發展一起欣欣向榮、生生不息。

黃敏義亦進一步說明，新壽將免費提供位於台北市中心的新光摩天大樓廣場，邀請投入友善農業的小農共同成立「新光小農市集」，銷售時令蔬果、產銷履歷農產品，農友對土地的友善需要市場支持，而民眾也可以買到安心低碳的永續食材。

在大眾支持綠色產銷同時，小農們作為一畝田的種子，將返鄉投入地方創生，落實在地回饋，未來新壽也會安排員工、家屬及保戶實地參訪具地方特色的產業創生歷程，進行假日食農教育體驗，把影響力擴及家庭與社區，達到企業、農業及社會三方共好。