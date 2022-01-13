行政執行署台北分署執行「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，查出陳姓民眾因闖紅燈、超速、違規停車、未繳過路費，高達476張罰單，另滯納使用牌照稅、地價稅、健保費等，累計滯欠47萬餘元，台北分署查封其所有之房屋時，發現陳男卻將房屋賣出，購買該屋的買家今天只好代陳男繳清全部欠款。

台北分署指出，陳男自2019年至2021年間因闖紅燈、超速、違規停車、未繳過路費等交通違規，遭台北市交通事件裁決所開出476張罰單，並陸續移送台北分署執行。此外陳男同時滯納使用牌照稅、地價稅、健保費等，全部案件之滯納金額多達47萬餘元。

台北分署調查後發現，陳男名下有坐落於北市中山區的房屋，但陳男以近年父親中風住院、妻子罹癌化療、母親突發往生離世，無力處理欠款，且該房屋由長期臥床之父親居住為由，請求分期繳納並暫緩執行該房屋。

但不久台北分署發現查知陳男竟欲將該房屋出售，疑有脫產之情形，遂於該屋完成移轉過戶前，函請地政機關辦理查封登記。因該屋正辦理都更已完成送件，買家為使都更程序得繼續辦理，在今日到場代陳男繳清全部欠款。