深坑國小透過親師生的創意發想，打造出深坑在地建築特色，讓廁所變身成為校園角落的一大亮點。（新北市教育局提供）

深坑國小透過親師生的創意發想，打造出深坑在地建築特色，讓廁所變身成為校園角落的一大亮點。（新北市教育局提供）

深坑國小透過親師生的創意發想，打造出深坑在地建築特色，讓廁所變身成為校園角落的一大亮點。（新北市教育局提供）

新北市政府教育局推行全國首創的「4KR如廁好清新」政策，學校發揮創意打造出主題式廁所，提供學生清新自在的如廁環境。其中深坑國小透過親師生的創意發想，打造出深坑在地建築特色，讓廁所變身成為校園角落的一大亮點。

教育局表示，新北市於108年至111年推動廁所的「4KR如廁好清新」政策，投入經費超過6億元，補助超過1200間廁所改善，提前達成4年內完成1000間廁所的目標，提供學生清新的衛生環境。

深坑國小將以往潮濕昏暗的老舊廁所，搭配學生創作的美術作品展示，讓廁所成為性別友善，充滿藝文氣息並具備地方風貌特色。經由團隊巧思設計和施工，重新美感改造，顛覆過去印象經驗，設置學生美術藝廊的美感教育情境，搭配深坑當地紅磚特色及圓拱門造型等建築元素呈現，搖身一變成為全校師生喜愛的美麗廁所。

校長郭雄軍表示，本次廁所整修工程共花費近八百萬元，改善簪纓樓的一至五樓老舊廁所10間，並特別邀請華梵大學建築系林正雄教授及教師代表、家長會幹部組成諮詢小組，歷經長達半年並召開多次會議討論，解決長期以來採光不良，有異味外溢的情形，打造出性別友善空間和無障礙廁所。

此外，學校在規劃設計時顧及校內特殊生需求，加裝了2座免治馬桶讓孩子使用廁所更為方便，還可以節省衛生紙使用量及增加清潔效果，也讓偏鄉孩子透過體驗生活，提升生活品味，所有學生都能有五星級的享受。

五年級的曲采澄同學表示，簪纓樓廁所整修之後，下課時間走出教室除了可以在校園內玩樂休息，現在這裡變成另一個大家喜歡流連聚集的地方，原本陰暗潮濕的廁所，變成令人驚豔的五星級的廁所，彷彿走入老街欣賞美麗的畫作，實在太舒服了!

教育局長張明文表示，新北市透過空間改造及視覺美化，提供學生清新的如廁環境，一掃過去傳統廁所通風不佳及採光陰暗等令人詬病的缺點，期待讓廁所成為學生喜愛的場域，也讓孩子學習愛護得來不易的公共空間。