高傳染力的Omicron新變種病毒造成全球染疫人數激增，根據世界衛生組織（WHO）最新報告顯示，全球單周新增確診案例高達1500萬例，創下新高紀錄。

根據世衛周報顯示，截至9日止的當周，全球單周新增確診案例達1500萬例，較前一周大增55％。過去一周美國的新增案例急速增加，高達460萬例，周增幅高達73％，超越全球水準。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）12日在記者會警告，報告的數據可能被低估。

世衛新冠專家小組負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）指出，全球新增確診案例快速增加，對醫療體系形成沉重負擔。雖然Omicron的威力不如Delta，但患者仍需送醫，住進加護病房和需要額外的的醫療照護，而且依然致命。

譚德塞表示，感染Omicron的住院案例雖然不如Delta高，原因可能是Omicron的威脅沒有Delta嚴重，以及更多民眾接種疫苗。不過死亡案例仍然居高不下，每周平均約4.8萬例，自2021年10月以來便一直維持該水準，未有太大變化。

Omicron快速取代Delta，成為全球主流病毒株。世衛報告顯示，分析在過去30天完成基因排序的逾35.7萬例，發現將近59％是感染Omicron病毒。

不過世衛指出，由於通報延誤和部分國家篩檢能力受限，報告的數據可能無法充分顯示Omicron的傳播速度。

報告表示，Omicron的倍增時間較其他變種病毒短，也就是確診案例增加一倍的時間，而且Omicron更能躲過免疫系統，讓它較其他變種病毒具有優勢。

范科霍芙表示，世衛認為新冠病毒仍會持續進化，變得更適合生存，繼續在沒有接種疫苗的民眾引爆疫情。