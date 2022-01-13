大陸知名疫情專家、上海復旦大學華山醫院感染科主任張文宏醫生在微博上發文表示，當前新冠變異株引起的全球風險仍然很高，儘管有跡象顯示病情嚴重程度較低，但Omicron在社區的傳播速度比德爾塔要快，會導致住院人數激增，給衛生系統和其他相關部門帶來嚴重後果和負擔。

不久前曾因主張「與病毒共存」的抗疫專家張文宏在遭到輿論批評後，改口支持大陸官方的「清零」政策，後來官方與媒體又出現了一個稱為「動態清零」的政策，讓許多都搞不清楚這是意味著官方政策轉向？或是在清零政策上略有調整。而近期在河南、天津、深圳等地陸續出現疫情，中共官方已祭出嚴厲的封鎖措施防堵疫情擴大。

針對疫情擴散風險大增，張文宏在微博上發文表示，大陸面臨國際輸入疫情的高風險期，壓力很大，各地防疫部隊「如履薄冰，枕戈待旦」。目前上海新冠病房的輸入性感染者數量也已經超過歷史最高，在比較Omicron與前期Delta臨床特徵，Omicron更快、更隱蔽，仍然具備不容忽視的殺傷力。

文章說，目前正在為即將進行中國自行研發的新型抗新冠口服藥物的臨床研究做準備，疫苗和藥物將是未來度過大流行並回歸正常生活的核心科技支撐。世衛組織也根據當前的全球證據，給出了防控的新建議中指出，Omicron社區傳播的發病率非常高，住院人數大幅上升已經在各國發生，並且還會加劇。由於預計會迅速增加病例數，衛生系統的壓力將會顯著增加，對大多數醫療資源有限的國家是超負荷的和危險的。必須確保必要的衛生保健資源到位，以應對可能出現的需求激增。

張文宏說，世衛組織特別指出，在疫苗沒有充分覆蓋和醫療資源相對匱乏的地區，應該繼續實施公共衛生與社會管理措施，以降低奧密克戎的傳播速度，以避免發生醫療資源的擠兌，進而引發高病死率。

此外，張文宏指出，這場疫情現象顯示，充分接種過疫苗的年輕人絕大多數可以安然度過，而住院患者中大多是未接種疫苗者，同時年老、體弱、與免疫低下的高危人群則是重症新冠的主要對象。因此，當前新冠變異株引起的全球風險仍然很高。儘管有跡象表明病情嚴重程度較低，但Omicron社區傳播速度比Delta快，會導致住院人數激增，給衛生系統和其他相關部門帶來嚴重後果和負擔，人類與奧密克戎的搏鬥還處於最艱難的時刻。