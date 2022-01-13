搶過年紅包，realme宣布攜手遠傳獨家推出春節新機realme 9i，是全台首款搭載高通最新驍龍680平台的4G手機，搭配同價位最快33瓦閃充，單機建議售價6000元有找，綁約最低0元帶走。

realme表示，9i搭載高通最新4G平台驍龍680，CPU效能提升25％、GPU效能提升10％，並配備128GB大容量儲存空間，外接記憶體最高可擴充至1TB，過年期間回老家網路慢也不用擔心，提前下載大量電影遊戲好過年，熱愛玩手遊的用戶也可透過內建的DRE記憶體擴展技術，將內建6GB的RAM向上拓展至11GB，享受更流暢的娛樂體驗。

另外，realme 9i搭載5000毫安培電池，連續通話最長可達48.4小時，音樂可持續播放116.3小時不間斷，待機還可放置超過1個月不斷電，就算只剩下5％電量，開啟超級省電模式後仍可待機超過1天也不是問題，在周遭有插座的情況下，還可享受33W Dart閃充疾速補足電量的快速與便利，加上五重安全防護設計，讓用戶充得更加安心。

realme 9i選用6.6吋挖孔螢幕、螢幕占比達90.8％，提供90Hz螢幕更新率，主相機為5000萬畫素AI三鏡頭和1600萬畫素AI自拍鏡頭，新年走春捕捉與家人相處的珍貴時刻。