屏東一名人夫與妻子育有4子女，但妻子於2年前不告而別，他努力打探2年才得知妻子定居於南投，甚至前往該址時，還親眼目睹妻子與別的男人同住，讓他深感背叛，憤而向法院訴請離婚。屏東地院審結，認為女方須負較大責任，判准離婚。

判決書指出，人夫主張與妻子於1990年11月結婚，連袂超過30年且育有4子女，兩人的婚姻狀態還算和諧，但妻子卻於2年前突然離家出走，斷絕聯繫，他經過多次查訪，才從娘家人的口中得知妻子與另1名男子定居在南投，他與兒子一同前往該處，竟真的目擊妻子與他人同居且睡在同張床上，憤而向法院訴請離婚。

人妻則表示，她的確離家出走，但那是因為兒子酒後就會動手打人，且她多次請丈夫管教兒子未果，她才心死離家。而後她罹患癌症時，曾表明返家意願，丈夫卻以有女朋友為由，不讓她回家。此外，她於2020年11月間認識了另名張姓男子，張男是為了照顧她才同住，兩人並未發生性關係。

屏東地院法官勘驗證據，認定女方確實因為婚外情的緣故，在婚後離家，不僅拒絕履行同居義務，還與丈夫斷絕聯繫，顯見兩人婚姻已有相當程度的裂痕，且達無法回復的程度，判准2人離婚。可上訴。

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