台北1名外送員去年7月送餐至文山區1處公寓，遭到女客人拖延取餐整整半小時，等到對方拿餐時，他以尿急向對方借用家中廁所，卻在如廁後藉心情不好，竟順手偷走掛著的1套內衣褲，而該內衣褲是女客人的室友所有，事後該室友提告並要求檢驗內衣是否殘留男性DNA，所幸檢驗結果是無，檢方依竊盜罪起訴。

檢方表示，知名外送平台1名外送員去年7月16日送食物至文山區某處公寓，不過他抵達1樓門口時卻遭到女客人遲遲不願下樓拿餐，他一連在外頭等了半小時，最後對方取餐時他因為尿急，遂向對方借用家中廁所，不料使用完廁所後眼見1套女性內衣褲就掛在廁間，竟順手牽羊偷拿走。

該外送員原以為偷拿走的是女客人的內衣，沒想到竟是女客人「室友」的衣物，該室友之後發現失竊報警提告；男子向警方供稱當下是因為遭到拖延取餐，才會一時氣憤偷內衣「戲弄一下」，並非真的想偷走，也誤認衣物主人就是女客人，之後已歸還衣物。

不過該名室友認為該外送員是覬覦女客人的美色，才偷走內衣，懷疑外送員會拿內衣做「邪惡的事」，因此要求檢方將內衣送去檢驗DNA，若有驗出其他成分，將會提告強制猥褻罪；事後檢方確認內衣上並無男性DNA，最後僅依竊盜罪將男子起訴，強制猥褻、毀損均不起訴。