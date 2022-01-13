藝人王力宏前妻李靚蕾11日深夜再度「開錘」，今(13)日她更公布王力宏「長期買網軍」的收據；不過網紅陳沂看了之後卻表示：「哪個藝人不買網軍？只有我們想祥（羅志祥）不買榜，靠自己實幹紅遍全亞洲的好嗎？」認為李靚蕾拿不出事發後買網軍的證據「真的弱」；陳沂同時也酸王力宏「連買網軍都很小氣欸！」

李靚蕾今(13)日「再爆料」公開王力宏購買網軍的收據，畫面中顯示王力宏6月11日、6月16日的IG貼文都有購買的紀錄，其中「美國打疫苗」的照片，王力宏花費了人民幣840元（換算約台幣3,648元），購買到4萬按讚數以及400則留言數；此外，「王爸爸寫的詩」也花費他人民幣420元（換算約台幣1,824元），購買到2萬按讚數以及200則留言。

除了IG讚數、留言數外，王力宏還有購買微博的投票、數據、粉絲數，以及影片的流量等。李靚蕾在她的爆料文中表示：「你長期購買網軍的證據，請款單上有你不同員工的簽核，也有匯款帳戶資料和購買憑證，這些都是你本人做最後審核付款，所以請不要推拖給員工」。

陳沂對此發短文突破盲點：「李靚蕾公開王力宏買網軍的證據。微博才買那麼一點點真的不行啦，連買網軍都很小氣欸。還有，這也是事發之前的證據了，哪個藝人不買網軍？只有我們想祥不買榜，靠自己實幹紅遍全亞洲的好嗎？要公佈就要公佈事發後買網軍的證據，不然這個真的弱。」文中的「想祥」就是她曾開戰的「時間管理大師」羅志祥，而「實幹」則是網民將「亞洲舞王」改為「空幹王」甚至「實幹王」的梗。

網紅陳沂向來針對各種時事都有自己的角度見解，總是第一時間在臉書發文嗆聲或力挺，除了吸引一批「沂粉」朝聖外，時常也有黑粉不滿互槓，不過她不論是吳宗憲、館長，雞排妹通通隔空開戰過，且她開戰的對象本身往往也是「戰神」級別，這派廣發「戰帖」到處開戰場的行為，讓陳沂堪稱網路風向界「戰神的戰神」，「三斤」（沂拆字，通常是陳沂酸民的稱呼）也成為社群平台名聞遐邇的紅人。

順帶一提，根據《DailyView網路溫度計》調查，陳沂開戰過的對象包括：T妹、廣告小妹凡槿、「ㄚ頭」詹子晴、「小豬」羅志祥、陳為民、王思佳、吳宗憲、「館長」陳之漢、「雞排妹」鄭家純等，可說一個比一個火爆嗆辣指數更高。