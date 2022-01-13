美國股票首度公開發行（IPO）市場去年1月到11月非常熱鬧，但通膨壓力與Omicron恐慌令12月市況急冷，僅12家公司上市。元月以來不少公司延後上市計劃，反映疲弱的IPO市場迄今仍未見起色。

儘管市況不佳，但私募股權公司TPG仍按計劃13日上市。知情人士指其IPO超額認購十倍，被視為IPO市場在今年首次重大考驗。金融界密切關注TPG股價在上市首天表現，以觀察今年IPO市場健康程度。

因為元月首周有三家生技公司上市，但股價表現慘淡。另一家生技公司Hillstream BioPharma在12日以IPO定價4美元上市，但終場大跌13％收3.48美元。

去年約400家公司以傳統的IPO方式在美國上市，當中約32％股價高於IPO價，其餘跌破IPO價。

各種疲弱現象導致原定13日上市的人力資源軟體商Justworks，在12日以目前市況不利為由，決定延後上市計劃。知情人士透露，其計劃讓美國證交會（SEC）保留其上市的公開說明書，未來會繼續更新公司資料。

Renaissance Capital策略師肯乃迪（Matt Kennedy）說：「報酬率下滑會令市場需求枯竭。當投資人在IPO裡賠錢後，對接下來的IPO定價會要求更低才願意買進。」他認為IPO市場正處於挑戰期。

肯乃迪指出，投資上市3年內新公司股票的Renaissance IPO ETF每單位價格，從元月初到12日止已累計下跌近8％。他認為IPO行情不好，令許多計劃首季上市的公司可能會決定延後上市。

他認為這不代表目前IPO市場會惡劣到沒公司願意上市，但決定上市的公司將必須降低IPO定價，調降幅度要比其他公司的IPO定價更低，才可能得到投資人青睞。若計劃上市公司業績有大幅增長和高獲利潛力，其IPO仍可望有好表現。