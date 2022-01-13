環科（2413）投資約1億元，在台中總公司旁、原5樓廠辦大樓，增建第6樓，13日舉行上梁典禮，預定2022年6月投產，將鎖定搶攻雷達與電動車零組件領域。環科董事長歐正明表示，公司2022年還打算在旗下越南廠，替某家機車客戶組裝電動機車，並供應充電器及電源供應器等產品。

環科投資約1億元，在原5層樓的廠辦大樓，再增建一個樓層，並獲得台中市政府容積率獎勵，可增加容積率20％，但附帶要求屋頂鋪設太陽能，以發揮廠辦大樓綠能及節能減碳效果。

歐正明透露，高電壓及高電流是快速充電的必備條件，因此，第3類半導體材料，以氮化鎵（GaN）和碳化矽（SiC）為主，主要用於高電壓及高電流的快速充電器，這有別於砷化鎵（GaAs）用於通訊產品，因此，公司增建第6樓的空間，未來將主攻生產快速充電器等產品，以利未來電動車充電15分鐘，即可充飽。

環科旗下越南廠E棟廠房，2022年有意替某家客戶組裝電動機車，並由公司提供充電器及電源供應器產品，規劃1年組裝三千輛的電動機車，客戶初期以越南市場為主，未來也可能外銷出口，全案進入洽商合作細節階段。