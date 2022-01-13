全球電動車電池需求大增，中資企業爭奪原材料再下一城。智利礦業部當地時間12日宣布，將五份鋰開採合約中的兩份（各8萬噸），分別批給中國電動車大廠比亞迪智利公司、和當地的北方礦業服務和營運公司（Serviciosy Mineras del Norte）。

比亞迪「A＋H」股13日漲跌互現，比亞迪A股13日收跌0.27％至人民幣255.31元，比亞迪H股13日收漲0.3％至260.4港元。半年來，比亞迪A股、H股分別累計上漲4.08％、17.83％。

澎湃新聞報導，智利此前僅允許本國企業參與開發鋰礦。直到2021年10月，智利宣布向本國和海外公司提供五個各8萬噸的鋰產量配額，共計40萬噸的勘探與生產合約（接近2020年全球鋰資源的供應量）。得標者將獲得七年的勘探與開發項目，以及20年的生產時間。

比亞迪出價6100萬美元得標智利8萬噸鋰礦開採合約，此事也得到比亞迪證實。如此一來，比亞迪將成為第一個參與開發智利鋰礦的中國企業。