國內風雨衣龍頭廠商達新（1315）13日至15日，在位於台中工業區的總公司，舉辦「年終特賣會」。達新說，2022年雨衣、風衣及成衣等產品接單能見度，已看到第三季，且快要滿單，但因原材料成本上漲、船運費及人工費用增加等因素，公司2022年新接訂單及新客戶，將以新報價為主，以適時紓解公司部分成本上漲壓力。

法人表示，達新本業2022年營運，可望比2021年好，但2022年獲利，還要看匯率變動、人工成本、漲價效應，及認列業外收益而定。

為增加營收，並去化庫存品，達新13日至15日，在位於台中工業區的總公司，舉辦「年終特賣會」，販售各類品項，高達約200項，並推出「150元特價區」。

為感謝消費者長期以來的支持，達新特地祭出回饋價，最低雨衣特價10元；另因應疫情升溫，會場還銷售可拆式透明防護面罩的超輕量外套系列，及3D立體可水洗的機能防護口罩，並給予獨享回饋價。

達新說，此次特賣會產品多元，包括旗下專業防水透溼系列產品、雨衣、雨鞋、衣櫥、背包、男女款休閒風衣、休閒外套、刷毛外套、鋪棉外套、二件式大衣、迪諾西褲、運動長褲、運動短褲、圓領衫、長（短）袖衫，及竹炭襪。其中，Polo衫特價，回饋一折起，襪子特價50元起。

達新透露，本周天氣轉冷，不少民眾13日赴達新特賣會，選購防寒保暖的二件式大衣、鋪棉外套，及風衣等熱門商品，估計為期三天的特賣會，入帳金額可上看500萬元。