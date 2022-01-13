埤頭鄉大湖村一處苦瓜園，去年9月一夕遭竊上百台斤行情看漲的苦瓜，讓農民氣得跳腳，報警逮人。（資料照）

施女落網前，仍在臉書社團埤頭人大小事貼文，供不知情的網友下單訂購蔬果農產。（）

吳男落網時還在社團內貼文為自己辯解，引來社團內的網友批評。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

姓慣竊與施女明明是鴛鴦盜、偷菜賊，卻公然在社群貼文自稱青農小農，實則都是收割農民辛苦種植數月即將收成的蔬果變賣，提供客製化訂單、價格還僅市價一半，不少網友傻傻＋1，還固定在埤頭合興宮面交，直到警方循線逮捕兩人，不少消費過的網友才恍然大悟，竟然買到贓物。

去年8、9月間，北斗、埤頭、田中發生多起農業竊案，北斗警方偵辦抽水馬達竊案時，意外發現陸續有農民種植的火龍果、苦瓜、酪梨、青蔥和香蕉等蔬果，整園即將成熟收成之際，一夕之間遭人盜採一空。

檢警調查，49歲吳男設籍南投市，有多次竊盜前科，與56歲施女兩人在埤頭鄉同居；兩人去年9月間偷遍鄉內蔬果，並周周在臉書社團「埤頭人大小事」貼文販售，圖文並茂低價銷售蔬果，當時苦瓜價格一路飆漲，他們卻以5條100元破盤價便宜賣。

兩人騎機車發現有即將成熟的蔬果，就會利用夜間頻繁前往勘察地形、路線，再利用深夜前往收割，大批蔬果大清早先運往西螺果菜市場批發，賣剩的再經過小袋分裝後，幫往前往合興宮廣場上與事先在臉書社團下單的不知情網友面交。

鴛鴦盜做起無本生意，有時一周5天、天天出門「做生意」，勤勞殷實的模樣，讓許多網友得知兩人落網後，都無法相信竟是偷菜賊，而且還選在合興宮媽祖婆面前，大膽做起無良交易，直呼真夭壽！

彰化地院法官審理後，審酌被告兩人已與多名被害農民達成和解，坦認犯行，判處吳男應執行有期徒刑10個月、施女應執行5個月，均得易科罰金、仍可上訴。