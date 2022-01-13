聯邦銀行中壢健行分行已有13行員和1家人染疫。(市府提供)

聯邦銀行中壢健行分行已有13行員和1家人染疫，17日晚間傳出擴大到聚餐的西堤餐廳，至少有1名員工確診，據悉該員工就是中壢高商的確診學生，且同住家人為東興國中、信義國小學生，才會釀2校預防性停課、1校停課14天，市府已緊急匡列疫調圍堵，對此市府強調，詳細個案資訊由中央統一說明。

聯邦銀行中壢健行分行行員們7日晚間曾赴西堤牛排中壢中山店，該餐廳13日起停業消毒3天，市府也匡列餐廳員工26人、現場顧客82人，共108人採檢，晚間傳出其中1名員工陽性確診，據悉該員工是打工生，仍在中壢高商就讀，且6天前即出現症狀，期間仍有上班，恐讓傳播鏈繼續擴大，市府已緊急匡列疫調圍堵，嚴防再釀另一職場傳播鏈。

對此指揮中心證實，今(13日)晚檢出1例陽性個案（待編號，Ct值22.5），為北部本國籍10多歲女性，為17630職場聚餐餐廳（西堤牛排中壢中山店）員工，就讀中壢區某高職。衛生單位已匡列該名個案校園接觸者40人及家人5人，均送集中檢疫所隔離；另同住家人就讀之國中及國小，皆預防性停課1日。詳細情形將於明(14)日記者會統一說明。