根據美國聯準會（Fed）最新褐皮書報告顯示，2021年末美國經濟活動呈現溫和擴張，但供應鏈瓶頸與勞工短缺持續抑制成長。另一方面，美國上周初領失業救濟人數意外增加，達23萬人。

美國勞工13日公布，截至1月8日止的當周，初領失業救濟人數較前周增加2.3萬人，經季調後達23萬人，遜於經濟學家預期的20萬人。較能反映勞動市場現況的四周移動平均數增加至21.075萬人，相較於前一周的20.45萬人。根據褐皮書報告，聯準會12個轄區的經濟持續擴張，但許多地區反應休閒旅遊、飯店和餐廳支出驟然減少，原因是Omicron新變種病毒快速在美國蔓延。

報告顯示，樂觀情緒依然高昂，但數個地區表示，企業在2021年末預期時未來幾個月的成長可能降溫，當時美國新增確診案例大幅攀升。

在聯準會12家聯邦準備銀行中，只有達拉斯呈報經濟「強勁」成長。即便如此，聯準會官員指出，「疫情升溫的不確定性，與勞工短缺和供應鏈中斷憂慮，將延續至2022年。」

相較於達拉斯，紐約聯邦準備銀行表示，2021年末經濟成長受到抑制，主要因為供應鏈瓶頸加劇、勞工不足和Omicron再次掀起疫情。其他10家聯邦準備銀行大多回報，經濟成長呈現溫和至適度擴張。多數銀行表示，疫情升溫對經濟構成威脅。

褐皮書彙整聯準會轄下12家聯邦準備銀行蒐集的景氣資訊，本次調查期間至1月3日止。褐皮書是聯準會在1月25與26日召開例會的決策討論依據之一。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）資深經濟學家波斯賈西克（Kathy Bostjancic）指出，褐皮書報告顯示，企業對勞動力需求強勁，但卻難以找到合適的人手。

部分企業表示，藉由提高福利和提供兼職選項來吸引人力。