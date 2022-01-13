Omicron病毒擴散快到驚人，中國大連港、上海區13日都傳出有確診案例，台灣桃園、雙北也接連出現確診足跡，各地防疫措施立即升級，造成消費中斷，難以預先掌控的疫情依然是2022年經濟展望的黑天鵝。中國經濟研究團隊認為，台海兩岸至今堅持「清零政策」、嚴控邊境移動，部份產業受到損傷，旅遊業最為明顯。

渣打大中華及北亞首席經濟師丁爽指出，疫情的變化極快，各地處理各不相同，大連港13日出現確診案例，加強對卡車司機等的核酸檢測，雖然沒有去年深圳鹽田港塞港的緊張，但實際清零之後，疫情也較快緩和，和東南亞相比，中國衝擊會較短。接下來要看疫苗的接種情況，以及全體免疫情，惟中國要確保經濟穩定，下半年應會討論防疫對經濟的衝擊，可視為「清零政策」的檢討時間點。

渣打銀行13日以線上方式舉行「2022渣打環球經濟論壇」，由渣打大中華及北亞首席經濟師丁爽和渣打國際商業銀行東北亞區高級經濟師符銘財，分別說明中國和台灣經濟展望。

丁爽指出，中共二十大之前「穩增長」是政府工作重點，對於中國經濟展望，渣打集團估計2022年經濟增長5.3％，政府將利用逆週期政策守住5％的底線，這些基本面因素將能支持人民幣的匯率趨勢。

為保持流動性的合理充裕，丁爽分析，中國將在貨幣政策上保持貨幣及社融規模增速，與名義GDP增速相匹配，政策利率(OMO和MLF)下調可能性不大，回應美國聯準會預定的數次升息後，人民銀行會在2023年下半年開始升息。

人民幣對美元匯率自2021年11月下旬至今，維持在6.38～6.35區間小幅波動，和新台幣同居兩大匯率強勢亞幣，主要是受惠於兩岸出口表現良好，頻創歷史新高記錄，渣打集團最新估測，人民幣匯率短期內還會更強一些，至高到6.3，但由於人民銀行與美聯準會的貨幣政策分歧，可能導致2022年下半年人民幣小幅貶值，年底約到6.5。