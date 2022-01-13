隨著農曆春節的腳步將近，台中福華大飯店也推出充滿年節特色的「饗福市集」年貨大街搶市，1月22日至23日在飯店壹心園熱鬧登場！今年以「迎春.年貨.迎虎年」為主題，將有精彩活動和音樂表演，串連周邊社區、入住房客及用餐顧客。

另外，褔華大飯店豪吧以「雲端廚房」為概念，推出多樣冷凍商品和排隊伴手禮品，也將在年貨大街現場限量銷售。

該飯店表示，年前的年貨大街是春節最具象徵性的味覺記憶，市集活動結合美食與過年，於22日、23日兩天在壹心園舉辦，1F豪吧更加碼推出限定排隊百萬甜點、手工餅乾、新春伴手禮等，皆是春節必嚐美食！

除了讓民眾一覽年節特色美食和提前感受走春的溫暖，更號召荳荳將爆米花、一善醬業、張巍騰茶莊、吉探爸爸養蜂農場、正本商行及玉露初香等知名店家攤商等共35攤，還有小小泥路盆栽、惠木藝也帶來手作盆景迎新春。

福華大飯店董事長廖國宏表示，除了廣邀台中民眾一同過好年外，福華與台灣共生的客房文化空間設計，也讓房客從住到食，都能切切實實地感受到台灣光陰的故事。邀請全台民眾被春節溫暖氛圍充滿著，並將市集裡的快樂養份帶回日常裡，滋潤生活。