全球面臨通膨壓力，美國公布最新12月CPI年增率飆破7％，攀升速度近40年最快，台灣CPI也來到2.62％，再度突破通膨警戒線；以「全台最低價」改寫台灣通路版圖的全聯福利中心總經理蔡篤昌坦言，很多廠商都漲價了，但為了讓民眾過個好年，承諾「農曆年前不漲價」，將由全聯自行吸收。

萬物皆漲，經濟部王美花部長今傍晚也邀請知名連鎖業者及相關公協會座談，包括鬍鬚張、美芝城、拉亞、小林眼鏡等業者參加，王美花除瞭解年前的經營情況外，也希望業者在農曆年前能穩住物價，現場共有鬍鬚張等3家承諾全年不漲價，其他出席業者及擁有500個品牌的連鎖加盟協會，只答應年前不會漲價，讓民眾過好年。

蔡篤昌表示，供應廠商漲不漲價，通路業者無法控制，若供應商價格調漲，全聯店內的銷售價格仍會維持原價，至少先做到農曆年節前不調漲，讓民眾過個好年。

看準後疫情的消費趨勢，生鮮外送熊熊聯手;foodpanda攜手全聯福利中心，合作搶「鮮」機，foodpanda外送服務將涵蓋全聯全台超過75％外送佔比，今年Q1挑戰350間全聯門市全上線，全台21縣市全都送，生鮮蔬果預計10分鐘送到府。

蔡篤昌保證，透過物送平台銷售，全聯商品線上、線下皆統一價格，外送費用依單筆銷售金額按比例收費，這筆費用則由全聯負責支付；疫情持續發酵以及消費者使用習慣改變下，蔡篤昌預估，今年生鮮在電商的業績將額外多2倍，占全年總營收的3％。

foodpanda總經理方俊強於記者會分享，透過與全聯福利中心合作，預計可為生鮮外送帶來 30％的成長，雙方合作預計可替今年帶來15億元營收；除此之外今年也將持續擴點，加速生鮮雜貨普及化，期望未來連阿里山都點得到foodpanda。