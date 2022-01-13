八大《世界第一等》繼「角頭」鄭人碩首發登場後，電影中另一角色黃尚禾也將現身節目中，與好友主持人唐振剛搭檔出外景。黃尚禾透露在整理行李的時候，完全不知道該如何下手，衣服甚至多到裝不進行李箱，「好險有打給小剛詢問，最後我就開始拿掉一堆好看的衣服，只留下實用和具有機能性的服裝，也才知道《世界第一等》是真的很「野」很「真」的節目。」這次外景初體驗心得，他以四個字來形容「覺得驚訝」。

繼鄭人碩獻出外景主持處女秀後，「角頭」五虎將黃尚禾也前來力挺唐振剛，相較鄭人碩錄製《世界第一等》充滿驚喜，黃尚禾則形容自己是驚訝居多。「嚐試美食時，都好吃到令我覺得驚訝，讓我訪問時也不太想講話就只想吃，很怕《世界第一等》來久了就會變胖。」

節目中兩人也將一起前往潮間帶泥地裡抓土龍（又稱「尖吻蛇鰻」）、挑戰水翼衝浪板等， 他大讚唐振剛果然是「第一等」，黃尚禾說：「小剛每到一個地方都會很快的融入，還會協助辛苦的工作人員找到最有特色且吸引人的地方。我會好好讓小剛當『第一等』，在他面前，我就放鬆一點當『第二等』就好！」

黃尚禾也分享抓土龍挑戰令他頗為印象深刻，看著中台灣赫赫有名的「獵龍水行俠」，手持五叉戟就能抓到躲在潮間帶泥地裡的土龍，黃尚禾笑說：「我當時就是一直被困在泥地裡，走沒幾步就會陷進去，覺得自己好像在跳恰恰一樣，站都站不穩，更別說要跟著抓土龍了。」

黃尚禾比喻這次錄影根本是「中年男子的公路旅行」，他笑說：「如果有一天流落荒島可以帶一個人陪在我身邊的話，我一定會找小剛。」並曝唐振剛不僅因為《世界第一等》主持人的身份，被身邊朋友選為野外旅行時的最佳旅伴之外，私下的唐振剛也很體貼、很會照顧人，而唐振剛聽了後則開玩笑回覆：「我和尚禾都很熱愛表演，也很常跟彼此交流電影或劇集的心得，聊天方面可說是很合，但是在他之前已經有很多人跟我預約了，要約我的話可能要先去領號碼牌喔。」

錄影結束後，黃尚禾也分享：「《世界第一等》這次我看到了很多在地人都很努力的希望把自己家鄉的好東西讓更多人看到跟喜歡，看著他們試著轉變，這樣的精神讓我很感動。」《世界第一等》每周六晚8點在八大綜合台播出。